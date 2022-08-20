Общество

В Волгограде на Нулевой продольной сломанный водовод поливает автомобили

Общество 20.08.2022 12:41
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20.08.2022 12:41


В Центральном районе Волгограда на Нулевой продольной сломанный водовод поливает проезжающие мимо автомобили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, такую картину волгоградцы наблюдают с самого утра. 



— «Поливалка» сломалась. Теперь машины орошает. Можно на мойку не ехать теперь, — рассказывают читатели информагентства. — Хотя возможно, это очередная инновация. Дальнобойный полив склонов, например. 

Ранее информагентство сообщало об интересной технологии сбора дождевой воды методом ковша и доброго слова. Накануне разгулявшийся ветер ломал деревья и даже вырывал их с корнем в самом центре Волгограда. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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