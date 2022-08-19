На Горную Поляну в Волгограде запустят 20 маршруток

Профильное подразделение администрации Волгограда приняло решение продлить работу муниципального транспорта, обеспечивающего обслуживание поселка Горная Поляна. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, по решению департамента городского хозяйства в первые дни работы нового перевозчика наравне с его транспортом работу продолжит и муниципальный автобус.

Напомним, ранее коммерческая компания, осуществлявшая перевозки по маршруту №31к, по собственной инициативе прекратила работу на маршруте, чем значительно ухудшила транспортную доступность отдаленного поселка. В качестве временной меры транспортное сообщение с поселком Горная Поляна обеспечивало муниципальное автотранспортное предприятие. На текущей неделе муниципалитет в ходе конкурсных процедур определил нового перевозчика, которой начинает работу на маршруте №31к уже со следующей недели, планомерно наращивая количество машин на линии до 20 единиц.

Для сведения: муниципальный транспорт выполняет рейсы из поселка Горная Поляна до торгово-развлекательного центра «Акварель», а маршрутные такси №31к будут следовать до остановки общественного транспорта «Больница № 7».