До Горной Поляны в Волгограде поедут маршрутки нового перевозчика









Администрация Волгограда определила перевозчика, который будет осуществлять транспортное сообщение поселка Горная Поляна. Как сообщили в мэрии, на маршрут №31«Горная поляна – Речпорт (Музей Истории)» с 22 августа выйдет ООО «Меридиан». Эта компания готова планомерно нарастить количество машин на линии до 20 единиц.

Напомним, что ранее транспортное обслуживание поселка Горная Поляна оказалось под угрозой из-за действий недобросовестного перевозчика. Люди были вынуждены ходить по несколько километров по жаре от поселка до Второй продольной и обратно, потому что коммерческая компания, ранее осуществляющая перевозки по маршруту №31к, по собственной инициативе прекратила работу на маршруте. Временно обслуживание этого маршрута осуществляло муниципальное автотранспортное предприятие.

- За время приема заявок на возобновление перевозок по маршруту № 31к «Горная поляна – Речпорт (Музей Истории)» в Департамент городского хозяйства администрации Волгограда поступили документы от единственной компании – ООО «Меридиан». Комиссией заявка была признана соответствующей требованиям законодательства, предъявляемым к перевозчикам, - сообщили в мэрии.



