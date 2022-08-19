Экономика

«Росгосстрах Жизнь» запустила программу с фиксированным доходом в юанях для private клиентов банка «Открытие»

Экономика 19.08.2022 13:38 Новости компаний
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19.08.2022 13:38 Новости компаний


СК «Росгосстрах Жизнь» предлагает private клиентам банка «Открытие» заработать более 4%, используя одну из наиболее востребованных на сегодняшний день в России валют – китайский юань. 
Новая стратегия «Фиксированный доход» в рамках программы «Драйвер Гарантия» принесет клиентам до 2,12% годовых. Оформить договор можно на 2 года. Валюта – китайский юань. Минимальный взнос – от 500 тыс. юаней. Оплата страховой премии производится в рублях, в размере и в сроки, указанные в договоре страхования, по курсу Банка России на дату уплаты.
Выплату совокупного дохода клиент получит в конце срока действия договора.  Причем на этот доход не распространяется действие закона о налогообложении доходов по вкладам и инвестициям в ценные бумаги  свыше 1 млн руб.
Программа покрывает риск ухода клиента из жизни: если смерть произошла в результате несчастного случая, предусмотрена выплата наследникам до 200% страховой суммы, по любой другой причине – 100%. 
Среди ключевых преимуществ «Драйвер Гарантии» – льготное налогообложение и юридические преференции. Также клиент может назначить выгодоприобретателем любого человека или группу лиц. В случае ухода из жизни клиента, его выгодоприобретателям не нужно ждать окончания срока наследственного производства – 6 месяцев. Страховщик произведет выплату в течение 10 дней после предоставления всех необходимых документов.
В связи с политикой отказа от валют «недружественных» стран – доллара, евро и других, спрос на китайский юань заметно вырос. Влияние на положительную динамику этой валюты также оказывает устойчивое увеличение товарооборота между Китаем и Россией, который с января по июль 2022 года, по данным Главного таможенного управления КНР, вырос в годовом исчислении на 29%. Основываясь на этих факторах, мы разработали продукт, который позволит нашим клиентам в private сегменте зафиксировать привлекательную ставку в китайской валюте лучше, чем на банковском вкладе на длительный срок. Клиент получит хорошую финансовую защиту, а также налоговые и юридические льготы, – говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь».

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