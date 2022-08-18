В Волгограде День города отметят двумя фейерверками









433-летие Волгограда в областном центре начнут отмечать уже в конце августа, а День города отпразднуют 11 сентября. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Так, в рамках празднования Дня города с 27 по 30 августа пройдет масштабный кинофестиваль. Основные же праздничные мероприятия состоятся с 9 по 11 сентября на территории протяженностью порядка двух километров – в нее войдут и сквер Пахмутовой в Ворошиловском районе, и обновленный участок Центральной набережной вплоть до павильона «Бронекатер БК-31».





В рамках празднования 433-летия Волгограда запланированы парад студентов и парад молодоженов, костюмированные шествия, фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге». На открытых площадках города состоятся спортивные игры, первенства и турниры. Волгоградцы смогут увидеть парусную регату «Кубок Сталинграда». Также будет организована выставка товаров волгоградских производителей, праздничные забеги, выступления лучших творческих коллективов города. В прогулочной зоне для горожан будут работать торговые точки с напитками, мороженым и едой на вынос.





Мероприятия пройдут не только в привычных горожанам локациях, но и на новых площадках – одним из таких мест станет новый амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной. Предусмотрены праздничные мероприятия и в каждом районе города – жители смогут посмотреть концертные программы, принять участие в спортивных и культурно-досуговых активностях.





Кто станет хедлайнер праздника, власти города пока держат в секрете. Известно только, что приглашенная звезда выступит на гала-концерте на нижней террасе Центральной набережной вечером 10 сентября – предложение о переносе на субботу одного из самых ярких событий Дня города поступило от молодежи после фестиваля #ТриЧетыре, прошедшего в июне. Волгоградцы обосновали свою инициативу тем, что в субботу у зрителей не будет необходимости спешить домой, чтобы успеть отдохнуть перед рабочей неделей.





В то же время горожан ждут разнообразные мероприятия и в воскресенье, 11 сентября – праздник продолжится до самого вечера. Апофеозом обоих дней станут два красочных фейерверка на разных площадках – для того, чтобы желающие смогли посмотреть оба световых шоу, их также организуют в разные дни – 10 и 11 сентября.



