Под Волгоградом специалисты войск РХБ погрузились под воду

Общество 17.08.2022 09:46
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17.08.2022 09:46
В Волгоградской области на реке Карповка молодые специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты впервые преодолели водные преграды на специальных машинах РХМ-6 и БРДМ.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, учения прошли на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Экипажи РХМ-6 и БРДМ обошли специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнили развороты, отработали действия при возникновении нештатных ситуаций и другие маневры.
Перед погружением военнослужащие экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, предназначенные для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае возникновения нештатных ситуаций.
На занятия, которые проходят посменно, привлечено более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц специальной техники.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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