Волгоградская область на три дня окажется во власти магнитной бури

На Волгоградскую область надвигается магнитная буря. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис Gismeteo, уже к вечеру 16 августа в регионе ожидаются слабые магнитные волны. Дискомфорт могут ощущать метеозависимые люди и весь день 17 августа. К утру 18 августа магнитная буря усилится, и самое неприятное время для чувствительных волгоградцев настанет в четверг, в девять утра. После магнитные волны пойдут на спад.

Напомним, магнитные бури происходят на земле из-за вспышек на Солнце. Это приводит к выбросу электрических частиц. Направляясь к Земле, они влияют на магнитное поле планеты, вызывая сопротивление, и могут продолжаться от часа до нескольких суток.

Магнитные бури могут влиять на состояние человека. Наиболее уязвимы пациенты с сердечной недостаточностью, нарушением кровообращения и перенесшие травмы.