После 18 дней нахождения в Михайловской ЦРБ Волгоградской области скончался 42-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», у пациента диагностировали «паразитарное повреждение головного мозга».
— Мужчина скончался накануне в инфекционном отделении Михайловской ЦРБ, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Поступил в стационар 29 июля.
В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что мужчина, страдавший хроническим заболеванием в тяжелой форме, скончался в Михайловской ЦРБ от осложнений паразитарного заболевания.
— Тактика лечения пациента неоднократно согласовывалась со специалистами ведущих медучреждений Волгограда, однако, несмотря на оказываемую медпомощь, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, — прокомментировали в облздраве.
Согласно информации из открытых источников, некоторые паразитарные заболевания нервной системы могут вызывать у человека поражения головного мозга в виде образования мельчайших пузырьков, наполненных прозрачной жидкостью. Заражение происходит при попадании яиц паразита в желудочно-кишечный тракт человека. Инфицированного беспокоят сильные головные боли, рвота, отек зрительных нервов. В дальнейшем нарастают локальные неврологические симптомы.
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