Разрезали и стали караулить: волгоградским врачам пришлось ловить червя в веке пациентки





Волгоградские врачи-офтальмологи накануне, 8 августа, отметили свой профессиональный праздник. Именно эти специалисты занимаются лечением глаз для сохранения зрительной функции. Нередко офтальмологам приходится сталкиваться с неординарными ситуациями, в которых нужно не только применять знания, но и проявлять смекалку. В прошлом году, как рассказал специалист отделения микрохирургии глаза областной больницы №1 Сергей Попов, одной из пациенток пришлось, к примеру, извлекать червя из верхнего века.

– В прошлом году к нам обратилась женщина с жалобой на ощущение шевеления в верхнем веке правого глаза, которое беспокоило ее около недели, – рассказал Сергей Потапов. – Данный симптом характерен для дирофиляриоза глаз («злая нить», лат. – Прим.ред.) –заболевания, вызываемого паразитами из отряда круглых червей рода Dirofilaria в организме человека. Заражение человека происходит через укус комара, который является переносчиком личинки дирофилярии. Мы провели осмотр пациентки и диагноз подтвердился, требовалось оперативное вмешательство.

Врач-офтальмолог уточняет, что до развития клиники заболевания проходит инкубационный период. Как правило, он длится несколько месяцев.

– Конечно, потом довольно трудно бывает связать заболевание с давним укусом комара, – признает специалист. – Возбудители дирофиляриоза чаще всего локализируются в подкожной клетчатке век и конъюнктиве, в редких случаях – в структурах глазного яблока.

В идеале при проведении подобных операций паразита необходимо поймать, зафиксировать пальцами, обработать кожу, сделать разрез и извлечь.

– Сложность в том, что червь очень подвижный, и поймать его нелегко, – рассказывает Потапов. – Зацепить и зафиксировать паразита сразу в нашем случае не получилось. Мы определили участок, где червь находился чаще всего, и сделали в этом месте разрез размером 2 миллиметра. Когда червь приблизился к месту разреза, медикам удалось зацепить и извлечь его. Операция прошла успешно, женщине было назначено противопаразитарное медикаментозное лечение.