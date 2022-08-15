Общество

«Она полгорода держала в руках»: в Волгоградской области на 97-ом году жизни скончалась легендарная акушерка

Общество 15.08.2022 19:37
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15.08.2022 19:37


Сегодня, 15 августа, во Фролово простились с одним из легендарных врачей города. Как сообщили ИА «Высота 102» в центральной районной больнице, акушера-гинеколога Петровой Марии Васильевны не стало на 97-ом году жизни. 

— Мария Васильевна начала работать акушером-гинекологом во Фролово с 1948 года, — рассказали врачи, которые ее знали. — И принимала роды более 50 лет. Не счесть количество фроловчан, которых она первыми взяла на руки. А потом помогала появиться на свет уже их детям и внукам. Затем она помогала появиться на свет уже их детям и внукам.

Мария Петрова — уроженка хутора Грачи. В 1948 году окончила Сталинградский мединститут по специальности «Врач-лечебник». В следующем году начала работу в должности врача акушера-гинеколога Фроловской ЦРБ. С 1964 по 1966 годы была замглавврача по лечебной части. Через три года назначена на должность заведующей родильно-гинекологического отделения.

В 1979-м медика перевели на должность заведующей родильного отделения, где Мария Петрова проработала еще восемь лет. В 1980 году ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности. 

Мария Васильевна искренне служила своей профессии и людям. Память об этой удивительной женщине навсегда останется в сердцах коллег, ее учеников и тех, кому она помогла появиться на свет. 

Фото и коллаж: комитет здравоохранения Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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