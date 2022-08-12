Ковчег с мощами Сергия Радонежского пробудет в Волгограде три дня









Сегодня, 12 августа, в Александро-Невском соборе Волгограда выставили для поклонения верующих ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Как сообщили в Волгоградской епархии, святыню из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в ночь с 11 на 12 августа в Волгограде встретили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, духовенство и верующие.

В Александро-Невском соборе ковчег пробудет три полных дня . 15 августа после Божественной литургии ковчег отправится из Волгограда в Элисту.

Как сообщалось ранее, принесение святыни в епархии Русской Православной Церкви осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в год празднования 600-летия со дня обретения честных мощей игумена земли Русской.

Согласно запланированному маршруту, в период с 12 июня по 8 октября ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 км.

По данным Волгоградской епархии, помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в дни пребывания святыни в Александро-Невском кафедральном соборе жители Волгограда и паломники смогут с 12 по 15 августа (храм открыт с 7:00 до 20:00).

Ежедневно с 10:00 до 17:00 перед ковчегом и иконой будут совершаться молебны об укреплении и единении земли Русской.

Фото Константин Троицкий с сайта Волгоградской епархии