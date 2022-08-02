Мощи Сергия Радонежского доставят в Александро-Невский собор: программа пребывания святыни

В Волгоград 11 августа доставят мощи преподобного Сергия Радонежского. Как рассказали ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в честь 600-летия со дня обретения святыни и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла организована программа принесения ковчега со святыми мощами в крупные города России, а также в Белоруссию и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 километров.
Жители Волгоградской области смогут поклониться святыне с 12 по 15 августа в соборе Александра Невского. Четыре дня перед ковчегом с мощами духовенством Волгоградской епархии будут совершаться молебны с акафистом. Проводы святыни состоятся 15 августа.
Расписание служб в соборе Александра Невского:
11 августа:
- 23.30 - Прибытие святых мощей преподобного Сергия Радонежского в кафедральный собор Александра Невского.
12 августа:
- 08.00-10.00 – Божественная литургия.
- 10.00-17.00 – Служение духовенством молебнов с акафистом преподобному Сергию Радонежскому.
- 17.00-19.30 – Вечернее богослужение.
13 августа:
- 08.00-10.00 – Божественная литургия.
- 10.00-17.00 – Служение духовенством молебнов с акафистом преподобному Сергию Радонежскому.
- 17.00-19.30 – Всенощное бдение.
14 августа:
- 07.00-09.00 – Божественная литургия.
- 10.00-12.00 – Божественная литургия.
- 12.00-17.00 – Служение духовенством молебнов с акафистом преподобному Сергию Радонежскому.
- 17.00-19.30 – Вечернее богослужение.
15 августа:
- 08.00-10.00 – Божественная литургия.
- 10.00 - Торжественные проводы святыни.