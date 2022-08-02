Мощи Сергия Радонежского доставят в Александро-Невский собор: программа пребывания святыни

В Волгоград 11 августа доставят мощи преподобного Сергия Радонежского. Как рассказали ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, в честь 600-летия со дня обретения святыни и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла организована программа принесения ковчега со святыми мощами в крупные города России, а также в Белоруссию и Казахстан. Общая протяженность маршрута составит около 30 000 километров.

Жители Волгоградской области смогут поклониться святыне с 12 по 15 августа в соборе Александра Невского. Четыре дня перед ковчегом с мощами духовенством Волгоградской епархии будут совершаться молебны с акафистом. Проводы святыни состоятся 15 августа.

Расписание служб в соборе Александра Невского:

11 августа: