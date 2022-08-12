«Котельниково – земля героев» строит новое будущее

Общество 12.08.2022 07:52 Новости компаний
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12.08.2022 07:52 Новости компаний
Съемочная группа проекта «Южные ворота» создала видеосюжет о «Котельниково – земле героев».
Фильм снят в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке комитета культуры Волгоградской области, агентства развития туризма Волгоградской области и депутата Государственной Думы РФ VIII созыва Алексея Волоцкова.
Проект «Котельниково – Земля Героев» - это программа развития социального, промышленного и туристического потенциала Котельниковского района на основе исторического прошлого, традиций, богатейшего культурного и духовного наследия народов, населяющих южную окраину Волгоградской области. Главная задача текущего этапа проекта – изучение и популяризация истории, создание привлекательного имиджа края и привлечение внешних инвестиций.
Работу над проектом котельниковцы осуществляют при поддержке градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», без которого, как отметили создатели фильма, знакомство с Котельниковским районом невозможно.
Силами ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернего предприятия АО «МХК «ЕвроХим» - построен современный Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийной руды Гремячинского месторождения.
Жители Котельниковского района гордятся успехами в строительстве одного из самых передовых предприятий России. Вот так – достижениями в мирном труде – они продолжают славные традиции «Котельниково – земли героев».
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