«Котельниково – земля героев» строит новое будущее





Фильм снят в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке комитета культуры Волгоградской области, агентства развития туризма Волгоградской области и депутата Государственной Думы РФ VIII созыва Алексея Волоцкова.

Проект «Котельниково – Земля Героев» - это программа развития социального, промышленного и туристического потенциала Котельниковского района на основе исторического прошлого, традиций, богатейшего культурного и духовного наследия народов, населяющих южную окраину Волгоградской области. Главная задача текущего этапа проекта – изучение и популяризация истории, создание привлекательного имиджа края и привлечение внешних инвестиций.

Работу над проектом котельниковцы осуществляют при поддержке градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», без которого, как отметили создатели фильма, знакомство с Котельниковским районом невозможно.

Силами ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернего предприятия АО «МХК «ЕвроХим» - построен современный Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийной руды Гремячинского месторождения.

Жители Котельниковского района гордятся успехами в строительстве одного из самых передовых предприятий России. Вот так – достижениями в мирном труде – они продолжают славные традиции «Котельниково – земли героев».



