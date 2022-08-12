Общество

«Котельниково – земля героев» строит новое будущее

Общество 12.08.2022 07:52 Новости компаний
0
12.08.2022 07:52 Новости компаний


Съемочная группа проекта «Южные ворота» создала видеосюжет о «Котельниково – земле героев».   
Фильм снят в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке комитета культуры Волгоградской области, агентства развития туризма Волгоградской области и депутата Государственной Думы РФ VIII созыва Алексея Волоцкова.
Проект «Котельниково – Земля Героев» -  это программа развития социального, промышленного и туристического потенциала Котельниковского района на основе исторического прошлого, традиций, богатейшего культурного и духовного наследия народов, населяющих южную окраину Волгоградской области. Главная задача текущего этапа проекта – изучение и популяризация истории, создание привлекательного имиджа края и привлечение внешних инвестиций.
Работу над проектом котельниковцы осуществляют при поддержке градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», без которого, как отметили создатели фильма, знакомство с Котельниковским районом невозможно. 
Силами ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - дочернего предприятия АО «МХК «ЕвроХим» - построен современный Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийной руды Гремячинского месторождения. 
Жители Котельниковского района гордятся успехами в строительстве одного из самых передовых предприятий России. Вот так – достижениями в мирном труде – они продолжают славные традиции «Котельниково – земли героев».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
12.08.2022 07:59
Общество 12.08.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 20:36
Общество 11.08.2022 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 20:30
Общество 11.08.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 19:57
Общество 11.08.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 18:35
Общество 11.08.2022 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 17:15
Общество 11.08.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 14:25
Общество 11.08.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 14:06
Общество 11.08.2022 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 12:41
Общество 11.08.2022 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 11:11
Общество 11.08.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 10:27
Общество 11.08.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 10:17
Общество 11.08.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 09:41
Общество 11.08.2022 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.08.2022 08:01
Общество 11.08.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.08.2022 21:31
Общество 10.08.2022 21:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:59
Экстремальная жара до +42 накроет Волгоградскую область 12 и 13 августаСмотреть фотографии
07:52
«Котельниково – земля героев» строит новое будущееСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области растут налоговые поступления в бюджетСмотреть фотографии
20:36
«Я пенсионер, а не генерал»: казачий атаман из-под Волгограда попал в фейк-ньюс зарубежных СМИСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде не теряют надежды починить дефектный мост на МенделееваСмотреть фотографии
20:08
Посетителей ТРК «Европа Сити Молл» экстренно эвакуируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде 27 августа стартует открытый кинофестиваль: программа на 4 дняСмотреть фотографии
19:26
В больнице Волгограда спустя месяц после страшного ДТП умер водительСмотреть фотографии
19:15
Гиблое место: двоих мужчин парализовало после отдыха на Орловском пруду под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:35
В Волгоградской области яблоки стали стоить дороже банановСмотреть фотографии
17:26
«Стока нету»: в Волгограде горе-строитель оставил жителей Второго километра у разбитого колодцаСмотреть фотографии
17:15
«От ветра не упадет»: летящий чайник-фонтан установили в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
Легковушка влетела под КАМАЗ: на севере Волгограда из-за ДТП образовалась пробка в полкилометраСмотреть фотографии
16:23
«Запахло жареным»: дым над заводом с семечками напугал жителей УрюпинскаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Вспышка АЧС произошла в 190 км от ВолгоградаСмотреть фотографии
14:25
В поселке на юге Волгограда затопило частный секторСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Электричку из Волгограда в Волжский пустят 14 августа ради футболаСмотреть фотографии
14:03
«У СК появилась важная зацепка»: мать погибшего под Волгоградом срочника побывала в воинской частиСмотреть фотографии
13:43
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 21 объект сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
«Сейчас там ноги можно сломать»: Бочаров высказался о настоящем и будущем Сурского сквераСмотреть фотографии
12:44
«Красный Октябрь» стал лидером по производству плоского проката из нержавеющей сталиСмотреть фотографии
12:41
Мэрия Волгограда выбрала реставратора для памятника «Танк Т-34»Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде снова эвакуировали людей из суда в Дзержинском районеСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде сварщик погиб при падении с 10-метровой высотыСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда нашли труп 50-летнего мужчиныСмотреть фотографии
11:11
В волгоградском ЦПКиО 22 августа прогремит праздничный фейерверкСмотреть фотографии
10:27
На Украине погиб служивший в Волгограде подполковник Евгений ВыродовСмотреть фотографии
10:17
Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде матери двоих детей отказали в пособии из-за ошибочного доходаСмотреть фотографии
09:08
Умные решения: сотрудники ФРЭШСОФТ прокладывают путь к успеху волгоградским компаниямСмотреть фотографии
 