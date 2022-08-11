«Красный Октябрь» стал лидером по производству плоского проката из нержавеющей стали





Первую строчку рейтинга ведущих российских производителей проката из нержавеющей стали по итогам первого полугодия 2022 занял завод «Красный Октябрь», сообщает «Ассоциация «Спецсталь». Доля волгоградского предприятия в общероссийском производстве плоского проката за указанный период составила 49, 5 %, а произведено было 7,6 тыс. тонн продукции.

Что касается сортового проката, здесь «Красный Октябрь» занимает вторую строчку рейтинга ведущих металлургических предприятий России. По данным, приведенным экспертами ассоциации, общероссийская доля производства составила 33,7 %. За шесть месяцев 2022 года на предприятии было произведено 11,3 тыс. тонн сортовой заготовки.

Отметим, что в июле объем сдачи готового проката на «Красном Октябре» составил 19,7 тыс. тонн стали. Этот показатель на 4,1 тыс. тонн превышает объем сдачи за предыдущий месяц. Нержавеющая сталь произведена в количестве 2,1 тыс. тонн. При этом сдача на конец месяца составила 1,8 тыс. тонн никелевой и 380 тонн хромистой нержавейки.