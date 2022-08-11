Наевшихся семян дурмана двоих подростков и 18-летнего волгоградца спасают врачи

Происшествия 11.08.2022 08:30
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11.08.2022 08:30
Полицейские проводят проверку по факту отравления молодых волгоградцев семенами дурмана. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 9 августа в медучреждение Волгограда от дома по ул. Андреева Тракторозаводского района были госпитализированы двое 14-летних подростков и 18-летний юноша. Медики диагностировали у них признаки сильной интоксикации.
По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления юношами семян дурмана.
Сотрудники ПДН настоятельно рекомендуют родителям провести со своими детьми беседы о запрете употребления каких-либо плодов и растений для получения сомнительного и опасного эффекта. Такие действия могут привести к летальному исходу, предупредили в ведомстве.
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