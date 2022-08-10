Общество 10.08.2022 10:12
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10.08.2022 10:12
Администрацию Октябрьского района Волгоградской области обязали ликвидировать девять несанкционированных свалок, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Такое решение принял Октябрьский районный суд по иску надзорного ведомства.
Ранее в ходе проверки соблюдения требований природоохранного законодательств было установлено, что на территории ряда сельских поселений Октябрьского района на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположено 9 несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов.
- Вместе с тем, администрацией Октябрьского муниципального района Волгоградской области меры по ликвидации несанкционированных свалок не принимались, - сообщила Черединина.
В суд было предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на администрацию района ликвидировать несанкционированные свалки.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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