Общество

В Волжском переименовали уже вторую безликую улицу

Общество 10.08.2022 08:19
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10.08.2022 08:19



В Волжском улица Автодорога № 6 теперь носит имя основателя города Федора Георгиевича Логинова. Соответствующее постановление о переименовании улицы было подписано главой города Игорем Ворониным. Изменения уже внесены в федеральную информационную адресную систему Единого Российского государственного адресного реестра, сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа. 

Ранее Автодорога № 6 соединяла проспект имени Ленина с улицей Портовой. После переименования улица Логинова теперь проходит вокруг города и заканчивается пересечением с улицей Александрова в районе ВТЗ.
Цель изменения наименований некоторых улиц в Волжском – уйти от безликих номерных названий, отразить вклад известных людей в становление или развитие города, а также основополагающие профессии и т.д.

Так, в феврале 2020 года улица 7-я Автодорога получила новое имя «Проспект Металлургов». Решение о переименовании было принято в связи с юбилеем одного из градообразующих предприятий - 50-летием Волжского трубного завода, который располагается на данной улице.

Переименования касаются только новой, еще не застроенной части города или промышленной зоны, где не проживают волжане, чтобы избежать переоформления документов, связанных со сменой адреса, пояснили в мэрии.

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