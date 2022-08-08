Происшествия

Обгоревшие дома и выжженная земля: фотограф показал с высоты СНТ, уничтоженное пожаром

Происшествия 08.08.2022 20:22
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08.08.2022 20:22


В Тракторозаводском районе Волгограда накануне четыре часа тушили крупный пожар на площади в 15 гектаров. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, огонь уничтожил шесть строений на территории садоводческого товарищества.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» сегодня побывал на месте происшествия, застав владельцев участков за разбором завалов. Еще тлеющие очаги и выжженная земля — в фоторепортаже информагентства. 


Пожар произошел в одном из садоводческих товариществ недалеко от алюминиевого завода. По информации ГУ МЧС по региону, огонь не тронул жилые постройки, уничтожив лишь хозяйственные. На деле сегодня сложно различить, где стояли дома, а где сараи. 


Судя по снимкам, сделанным фотографом информационного агентства с высоты, огонь в буквальном смысле шел напропалую, уничтожая огороды волгоградцев и их имущество. На площади в 15 гектаров уцелели лишь редкие деревья да кирпичные «скелеты» построек. Как сообщали вчера пожарные, тушение осложнялось сильными порывами ветра. Чтобы остановить огонь и ликвидировать его МЧС пришлось привлекать 60  человек личного состава, 21 единицу техники.


Сегодня на выгоревшие участки некоторые дачники с утра пригнали небольшие грузовики, чтобы вывезти уцелевшие вещи. В это время поблизости с участками еще виднелись тлеющие очаги, пожарные расчеты в свою очередь и сегодня не покидали места происшествия. 



Причину пожара, в результате которого на севере Волгограда горожане лишились имущества, еще предстоит установить. Сами дачники не исключают, что огонь мог вспыхнуть в сухой траве из-за выброшенного кем-то окурка. Между тем в ГУ МЧС России по Волгоградской области горожанам напоминают о необходимости соблюдать элементарные меры пожарной безопасности в столь жаркую и сухую погоду. Самое опасное сегодня – розжиг костров и пал сухих веток. 



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