Общество

Под Волгоградом победят коррупцию через СМИ за 625 000 рублей

Общество 07.08.2022 20:04
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07.08.2022 20:04


Администрация Камышина Волгоградской области готова за 625 000 рублей пиарить свои достижения через СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, объявлены электронные торги по освещению муниципальных программ.  

Как сообщает информагентство со ссылкой на аукционную документацию, стоимость текста объемом не менее 1000 знаков с минимум одной фотографией оценивается в 25 000 рублей. Согласно проекту, СМИ-победитель должно выдать 25 материалов. Цена определена на основе рыночных показателей. Общая стоимость всех статей оценена в 625 000 рублей. 

Заказчиком выступает мэрия Камышина в лице главы города Станислава Зинченко. Все работы будут оплачены из городского бюджета. Администрация ищет заказчика для освещения мероприятий муниципальных программ городского округа. Информационные материалы должны размещаться на сайте сетевого издания, где среднемесячно фиксируется не менее 10 000 визитов, что должно подтверждаться сервисами Яндекс.Метрика или Google Analytics, либо LiveInternet.ru. 

Также большинство материалов электронного СМИ, согласно требованиям к поставщику услуг, должно носить общественно-политический характер, а не содержать лишь рекламную информацию. Кроме того, у победителя аукциона не менее 60% информационных и новостных материалов должно быть связано с Камышином. 

— По заявке заказчика исполнитель обязан направить на мероприятие, проводимое заказчиком  журналиста в течение 20 (двадцати) минут. Согласование готового проекта лонгрида производится между заказчиком и исполнителем в течение одного рабочего дня с отметкой на материале. Размещение материалов в сетевом издании должно быть осуществлено не позднее 30 (тридцати) минут с момента согласования проекта лонгрида. Лонгрид может содержать тексты, видеооматериалы, интервью, фоторепортаж, — цитирует информагентство аукционную документацию. 

Журналисты должны осветить муниципальные программы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности, содействия занятости населения, развития и поддержки малого и среднего бизнеса, профилактики преступлений и экстремизма, пропаганды ЗОЖ, формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, а также противодействия коррупции в Камышине. Причем коррупцию готовы победить, выпустив всего один материал. 

Материалы должны быть приняты заказчиком до 31 декабря 2022 года. Победитель аукциона должен выполнить свои обязательства за 125 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Последний срок принятия заявок от интересантов указан как 12 августа. Итоги аукциона планируют подвести 16 августа. 

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