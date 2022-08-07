Смотрим, как в Волгограде за 7 дней изменились цены

Волгоградстат опубликовал еженедельный мониторинг динамики изменения средних цен с 23 июля по 1 августа. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты фиксировали стоимость на 106 розничных товаров и услуг в Волгограде, Камышине и Михайловке.

За неделю в Волгограде наибольший рост показала цена на зубные щетки. 1 августа средняя стоимость составила 129,10 рубля (+4,75%). На втором месте по увеличению стоимости стоит туалетная бумага. В среднем один рулон обойдется в 21,99 рубля (+4,46%). Топ-3 подорожавших товаров замыкают детские футболки. За одну вещь продавцы в среднем хотят 481,19 рубля (+3,47%).

Из подешевевших за неделю товаров в лидерах столовая свекла. В Волгограде за кило продукта просят в среднем 79,55 рубля (-20%). На втором месте по дешевизне стоит картофель. Килограмм обойдется в 81,20 рубля (-18,8%). Топ-3 подешевевших продуктов замыкают яблоки. Стоимость килограмма фруктов к 1 августа составляла 100,27 рубля (-10,5%).