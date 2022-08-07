Общество

Волгоградскую область ждет похолодание до +10 °С на новой неделе

Общество 07.08.2022 08:00
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07.08.2022 08:00


В Волгоградской области ожидается существенное снижение ночных температур. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в +10 °С.

— Ночью 8 августа температура воздуха составит +17...+22 °С, при прояснении до +12 °С, днем по области +33...+38  °С, — пояснили информагентству специалисты. — 9 августа в ночное время также при прояснении ожидается до +12 °С, в дневные часы воздух прогреется до +33...+38 °С. В эти дни существенных осадков не предвидится. 

В Волгограде в начале новой недели без существенных осадков. В понедельник, 8 августа, температура в ночной период +20...+22 °С, днем до +33...+35 °С. Во вторник в областной столице ночью также без осадков. В ночные часы +20...+22 °С, днем термометры покажут +34...+36 °С.

По данным портала Gismeteo, новая неделя в Волгограде и области пройдет без дождей. Синоптики предсказывают жаркую и сухую погоду. К 15 августа дневные температуры поднимутся до +38 °С.

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