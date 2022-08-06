В Волгограде нашли повешенной 22-летнюю девушку









Страшную картину увидели жители Кировского района Волгограда во время прогулки на набережной им. Владимира Высоцкого. Как стало известно ИА «Высота 102», 5 августа прохожие наткнулись на труп молодой девушки.

Ее тело висело на дереве приблизительно в 500 метрах от лодочной станции, которая находится на набережной им. Высоцкого.

По предварительным данным, девушке было 22 года. Она жила в Кировском районе, на ул. 64-ой Армии. В обстоятельствах ее смерти разбираются следственные органы.



