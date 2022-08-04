Общество

«Концессии водоснабжения»: качество питьевой воды гарантируем

Общество 04.08.2022 14:18
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04.08.2022 14:18


В Волгограде большое внимание уделяется качеству питьевой воды, которое находится под строгим контролем специалистов Центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды «Концессий водоснабжения».
Сегодня центр контроля качества воды проводит анализ проб с шести водозаборов по 52 показателям. Помимо этого, из водоразводящей сети города ежемесячно отбирается около 1 тысячи проб питьевой воды на выходе с водоочистных сооружений и более 1700 проб в контрольных точках водоразводящей сети города.
С 2021 года в РФ изменились нормативные требования к качеству питьевой воды – более чем в 3 раза снижена максимально-допустимая концентрация показателя «Хлороформ», образование которого происходит в процессе водоподготовки, в результате взаимодействия хлора с органическими веществами, присутствующими в исходной воде – реке Волге.
В связи с этим, для доведения качества питьевой воды до соответствия новым требованиям, на водопроводных очистных сооружениях с 2021 г. внедрена технология преаммонизации воды, что позволяет значительно продлить дезинфицирующий эффект от хлорирования. Но при этом снижается интенсивность привычного «хлорного» запаха воды, остается естественный, запах которого каждым человеком воспринимается индивидуально. Результат использования данной технологии- повышение качества питьевой воды, так как прошедшая через столь строгий этап очистки вода становится более безопасной для употребления.
На сегодняшний день вода, подаваемая в городскую водопроводную сеть, соответствует действующим требованиям к безопасности и безвредности питьевой воды, —  прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера по технической политике Олег Невежин. 
Это подтверждается результатами ежедневных лабораторных испытаний питьевой воды в рамках Программы производственного контроля перед её подачей в водопроводную сеть, а также в контрольных точках отбора во всех районах города. Кроме того, качество воды в городе контролирует Роспотребнадзор. Поэтому волгоградцы могут быть спокойны: качество питьевой воды гарантируем.

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