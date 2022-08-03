Яндекс включил Мамаев курган в Волгограде в пятёрку российских достопримечательностей

Яндекс составил рейтинг достопримечательностей, известность которых выходит за пределы городов, где они расположены. Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган. Замыкает пятёрку Большой Екатерининский дворец.

Для составления рейтинга были отобраны объекты, которые соответствуют двум условиям: наличие страницы в Википедии и не менее 500 запросов пользователей из других городов за год.