В перинатальном центре Волгограда попросили не толпиться из-за угрозы COVID-19

Руководство волгоградского перинатального центра №2 на страничке в соцсетях опубликовало обращение к горожанам с просьбой соблюдать меры санитарной безопасности из-за угрозы распространения коронавируса. В облздраве утверждают, что о карантине в учреждении пока не идет речи.

Так, согласно информации из социальной сети, посетителям, сопровождавшим беременных женщин, придется оставаться за пределами перинатального центра. Также рекомендуется ограничить количество встречающих маму и малыша до двух человек, а партнерские роды будут проводиться лишь при наличии отрицательного результата теста на коронавирус (исследование будут проводить в перинатальном центре перед родами). Такие же условия необходимо соблюдать и при пребывании в семейной палате партнера. Посещения в одноместные палаты приостановлены.

Кроме прочего, в волгоградском перинатальном центре также сообщили об обязательном ношении медицинских масок, об ограничении передвижения по центру и контактов между пациентами, а также об обязательной термометрии при входе.

В комитете здравоохранения, в свою очередь, подчеркивают, что просьба соблюдать меры безопасности еще не означает, что в перинатальном центре действует карантин. Напротив, данного мероприятия до сих пор удается избежать благодаря профилактике.

– В перинатальном центре, как и в любом учреждении родовспоможения, с особой внимательностью относятся к соблюдению противоэпидемических мероприятий. На территории медицинского учреждения проводится термометрия посетителей, соблюдается повсеместный масочный режим, – подтверждают в облздраве. – Пациентки тестируются на коронавирусную инфекцию в случае подозрения на данное заболевание. Все эти меры позволили учреждению весь период пандемии работать в штатном режиме и не закрываться на карантин.