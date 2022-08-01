Общество 01.08.2022 20:29
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01.08.2022 20:29
Конкурсы на ремонт братских могил, где захоронены защитники Сталинграда, не пользуются популярностью у подрядчиков. Электронные аукционы проваливаются из-за отсутствия заявок от участников, после этого закупки объявляются вновь.
Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 1 августа, объявлены новые аукционы на ремонт братской могилы на проспекте Металлургов и воинского захоронения «Лог смерти». Обе братские могилы находятся в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Реставраторов памятника на проспекте Металлургов пока не удается найти – закупку объявляют уже в третий или четвертый раз. Начальная цена работ составляет 4 411 967 рублей. Это объект культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены войны 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда».
Победитель конкурса должен восстановить сам памятник, выполненный в виде приспущенного знамени с изображением ордена Великой Отечественной войны в центре, а также площадку у подножия памятника, лестницы и ограждения. На прилегающей территории планировалось высадить саженцы рябины и уложить газон.
На ремонт объектов культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда, 1942-1943 гг.» планируется направить 9 113 489 рублей. За эту сумму подрядчику необходимо привести в порядок обелиск и «Лог смерти» - место ожесточенных боев воинов 95-й стрелковой дивизии и братскую могилу погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг. Однако организацию, которая отремонтирует памятник, найти пока не могут.
Работы запланированы в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области к 80-летию Сталинградской Победы.
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