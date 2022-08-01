Мэрия Волгограда заказывает на 58 часов эвакуаторы

Общество 01.08.2022 17:01
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01.08.2022 17:01
Администрация Волгограда ищет подрядчика на оказание услуг по перемещению в текущем году припаркованных автомобилей из мест проведения массовых мероприятий.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, из городского бюджета планируется оплатить в общей сложности 58 часов работы эвакуаторов, имеющих возможности для погрузки автотранспортных средств без водителя массой до 3,5 тонны.
- Эвакуатор должен иметь цельную металлическую платформу прямого типа и быть оборудован краном-манипулятором, проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, системой ГЛОНАСС. При оказании услуг водители при себе обязаны иметь путевой лист с отметками механика и врача, водительское удостоверение категорий «В, С», светоотражающий жилет, - указывается в документах закупки.
Исполнитель услуги должен работать и по срочным заявкам, т.е иметь возможность приехать на указанное заказчиком место в течение часа. Работа также предусматривает выезды в выходные и праздничные дни, круглосуточно. Предусматривается и выезд одновременно до четырех эвакуаторов.
Начальная стоимость контракта, который мэрия планирует заключить до 31 декабря текущего года, составляет 145 тысяч рублей.
Напомним, что в сентябре в Волгограде отмечается День города. Кроме того, впереди День знаний, День народного единства, День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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