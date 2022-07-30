Уровень коллективного иммунитета волгоградцев к COVID-19 упал до 7,5%









Волгоградцы стали более уязвимыми перед коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета жителей Волгоградской области упал за неделю с 8,6% до 7,5%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Этот показатель должен быть не менее 80%.







Полную вакцинацию в регионе прошли 1610178 жителей. При этом уровень заболеваемости в регионе соответствует установленным критериям свободного от COVID-19 региона – не более 30 случаев на 100 тысяч населения.





Между тем, за 29 июля в регионе было выявлено 94 новых заболевших коронавирусом. Это больше, чем за последние недели.