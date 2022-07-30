Общество

Уровень коллективного иммунитета волгоградцев к COVID-19 упал до 7,5%

Общество 30.07.2022 21:27
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30.07.2022 21:27



Волгоградцы стали более уязвимыми перед коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета жителей Волгоградской области  упал за неделю с 8,6% до 7,5%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Этот показатель должен быть не менее 80%.

Полную вакцинацию в регионе прошли 1610178 жителей. При этом  уровень заболеваемости в регионе соответствует установленным критериям свободного от COVID-19 региона – не более 30 случаев на 100 тысяч населения.  

Между тем, за 29 июля в регионе было выявлено 94 новых заболевших  коронавирусом. Это больше, чем за последние недели.


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