«Недолго музыка играла»: в Волжском вандалы повредили уличное пианино

Происшествия 30.07.2022 10:18
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30.07.2022 10:18
Меньше месяца простояло уличное пианино на площади Труда в городе Волжский Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, неизвестные разрисовали корпус музыкального инструмента и опрокинули его на асфальт. Волжане переживают, что пианино теперь испорчено и недоумевают, кому оно могло помешать.
Музыкальный инструмент появился в городе по концепции известного художника Люка Джеррама. В 2008 году он стал инициатором установки уличных пианино в разных местах городов в качестве художественных инсталляций, которые, по его мнению, будут побуждать людей использовать инструмент, независимо от их навыков и мастерства. Так анонсировали в администрации Волжского эту инициативу.
На пианино, действительно, могли играть все желающие, даже, если видели его первый раз. Однако кому-то этот музыкальный инструмент, видимо, помешал.
Фото телеграм-канала Жесть Волжского.
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