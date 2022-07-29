Уличные циркачи и немного Чикаго: развлекательная программа в Волгограде на выходные





На предстоящие выходные, 30 и 31 июля, администрацией Волгограда и музеями для горожан и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа: экскурсии, танцевальные вечера и даже цирковые представления под открытым небом.

Суббота, 31 июля

В 11:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» для жителей города организуют семейную интерактивную программу «День Нептуна».

В это же время на «Волгоград Арене» стартует масштабный межрегиональный фестиваль «Волга-Дон АГРО ФЕСТ». На территории стадиона будут работать две площадки, где волгоградцам и гостям фестиваля представят лучшую продукцию местных сельхозпроизводителей и виноделов России, а также расскажут о туристических фишках. Дегустация бесплатная при условии, что вы заплатите с человека за билет 2000 рублей.

В 15:00 в историческом парке «Россия - Моя История» приглашают на игру-квест «Загадки мутной воды».

В Комсомольском саду субботним вечером с 15:00 будут развлекать публику гимнасты, акробаты и клоуны. После циркового шоу на территории парка пройдет битва на водяных пистолетах, не первый год собирающая массу участников. Пистолеты-брызгалки необходимо брать с собой, вход свободный.

В 16:00 и 18:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в подземельях 18 века пройдет концерт Игоря Букаева и Жанны Поповой «Любящие сердца»

В 18:00 на Центральной набережной стартует танцевальная программа «Встретимся у фонтана». Волгоградский духовой оркестр исполнит для жителей города и туристов попурри песен 60-х и 70-х годов.

Воскресенье, 31 июля

В 10:00 в музее «Память» для любителей истории проведут интерактивное занятие «Униформа Красного флота»

В 15:00 музей «Старая Сарепта» снова зовет волгоградцев на интерактивную экскурсию «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла.

В 16:00 в парке «Россия - Моя История» проведут тематическую экскурсию «От столицы Золотой Орды до русского Чикаго».

В 18:00 отличным завершением выходных станет выступление музыкантов ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» на Центральной набережной. На сцену также выйдет солистка Наталья Долгалева, которая исполнит песни «Соловушка», «Ах, мамочка», «Снег шальной», «У моря» и многое другое. Вход свободный.