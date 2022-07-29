В Быковском районе Волгоградской области произошло массовое отравление уроженцев Узбекистана, приехавших в регион для работы на сельхозугодьях. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне в больницу с полей доставили 11 рабочих.

О происшествии в районе, который славится на всю страну благодаря выращиванию арбузов, сообщил информагентству источник, близкий к администрации. По словам собеседника, рабочих доставили в Быковскую ЦРБ в тяжелом состоянии вечером 28 июля.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт массового отравления, уточнив, что всего в больницу было доставлено 11 рабочих в возрасте от 18 до 60 лет с симптомами отравления. Все они на сегодня находятся под наблюдением медиков.

— Двух пациентов направили на госпитализацию в Волгоградскую областную инфекционную больницу № 2 в городе Волжском, — пояснили в профильном комитете. — Девять пациентов продолжают лечение в Быковской ЦРБ с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит».

На сегодня состояние пациентов оценивается врачами как удовлетворительное. Несмотря на это, отравившиеся рабочие будут находиться в больничных стенах до получения результатов анализов.

Известно, что вызов в экстренные службы поступил с места проживания узбекских рабочих, расположенного в непосредственной близости от полей.