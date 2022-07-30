Общество

«Ленятся и не понимают»: в Волгограде прикинувшихся инвалидами автохамов отправили на штрафстоянки

Общество 30.07.2022 09:14
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30.07.2022 09:14




Автохамы Волгограда нередко оставляют свои машины на зеленых зонах и даже на тротуарах. И это обстоятельство можно отчасти оправдать неимением достаточного количества парковок. Когда же водители паркуют транспорт на местах, предназначенных для инвалидов, у здравомыслящих волгоградцев иссякают любые аргументы. 

Накануне сотрудники волгоградской Госавтоинспекции вместе с общественниками провели рейд перед торговыми центрами. Первые напомнили водителям о ПДД, вторые – взывали к совести. 

– Такие ситуации регулярные, можно сказать постоянные, - говорит член регионального штаба ОНФ, инвалид-колясочник Владимир Ерофеев. – Когда приезжаешь в аптеку, поликлинику, в торговый центр или магазин строительных материалов, парковочных мест нет вообще, все занято. Чуть дальше смотришь по парковке, а мест полно. Люди просто ленятся и не понимают, что другие приезжают с проблемами со здоровьем и им нужно поближе ко входу. 

По словам Владимира, сложнее всего инвалидам в зимний период. 

– Представьте себе, как человек с бадиком, с проблемами опорно-двигательного аппарата, выходит из магазина и через всю парковку идет по льду или снегу. Это очень проблематично, и эту ситуацию необходимо исправлять в социуме, - считает он. 

Волгоградец уверен, что единоразовые акции не помогут решить проблему. Увозить на штрафстоянки транспорт автохамов нужно ровно до тех пор, пока у них не проснется совесть. Не мешало бы подключаться к вопросу и администрациям магазинов. 

– «Акварель» на моей памяти-  единственный торговый центр, где  по системе громкой связи объявляют о том, что нельзя парковаться на местах для инвалидов, – говорит инвалид-колясочник. – Они ведут приятную и продуктивную информационную деятельность. К сожалению, во всех остальных торговых центрах этого нет. Необходима социальная реклама и методичность.

В ГУ МВД России по Волгоградской области напоминают, что в соответствии с пунктом 2 статьи 12.19 КоАП РФ парковка на местах для лиц с ограниченными возможностями запрещается, если нет документов, подтверждающих принадлежность к такой категории граждан и специального знака на автомобиле. 

– За нарушение правил парковки на местах для инвалидов водителям грозит штраф в размере 5 000 рублей и эвакуация транспортного средства, – сообщают полицейские. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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