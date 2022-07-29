Общество

«Ничего не могу сделать»: раскрыта тайна избушки за 200 млн рублей в Волгоградской области

Общество 29.07.2022 22:13
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29.07.2022 22:13



Автор объявления о продаже избушки в Нехаевском районе Волгоградской области за 200 миллионов рублей объяснила, почему она запросила за скромный домик такую космическую цену.

– Дело в том, что сайт Avito не пропускал мое объявление, когда я в нем указала сумму в 200 тысяч рублей  на основании того, что там посчитали цену заниженной, – объяснила Галина в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102». – Поэтому я не имею отношения к выставленной цене в 200 миллионов рублей. Так, видимо, оценили мой дом на Аvito.

Галине приходится теперь общаться в комментариях и объяснять ситуацию недоуменным пользователям ресурса.

Напомним, опубликованное около недели назад объявление о продаже деревянного домика из двух комнаток с уличным туалетом за огромную сумму в хуторе Нижнедолговский вызвало бурное обсуждение. Кто-то предположил, что автор объявления ошиблась. А кто-то посчитал эту сумму вполне реальной и предположил, что на участке дома зарыт клад.

До сих пор сумма выставленного на продажу дома не исправлена.

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