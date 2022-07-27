В Нехаевском районе Волгоградской области продают скромный деревянный домишко за космическую цену – 200 миллионов рублей. Такое объявление, сообщает ИА «Высота 102», появилось на сайте Авито. На продажу выставлен дом в хуторе Нижнедолговский из двух комнат площадью 28.4 м² с участком 4,6 соток 1969 года постройки.

В придачу к жилому зданию, указывается в размещенной информации, прилагается уличный туалет и парковочное место. В доме есть электричество, газ, отопление и канализация. Из других благ цивилизации – асфальтированная дорога, близость к магазину, детскому саду и школы. Расстояние до райцентра – 14 километров.

Вероятнее всего, автор объявления ошибся в цифрах и на самом деле цена дома – всего 200 тысяч рублей. Но, возможно, он так дорог хозяину, что расстаться с ним меньше, чем за 200 миллионов рублей, он не желает.