В Волгограде по-тихому открыли еще пять ресторанов «Вкусно – и точка»

В Волгограде под брендом «Вкусно – и точка» возобновили свою работу еще пять ресторанов быстрого питания. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об открытии появилась на официальном сайте сети.
Так, на сайте теперь указано всего восемь адресов заведений, в которых волгоградцам можно перекусить бургерами и прочим фастфудом. К точкам, возобновившим свою работу на улицах Пархоменко, Рабоче-Крестьянской и на проспекте Ленина добавились адреса:
• ул. Моздокская, 15а / Ворошиловский район
• Бульвар 30 лет Победы, 21к / Дзержинский район
• ул. Историческая, 154/ Дзержинский район
• ул. Курчатова, 9а / Кировский район
• Бульвар Энгельса, 20б / Красноармейский район
Напомним, 20 июля возобновили свою работу первые три ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка». Небывалые толпы волгоградцев ринулись закупаться любимым фастфудом. На следующий день во всех трех ресторанах наблюдался все тот же ажиотаж – кассиры едва успевали принимать заказ и выдавать бургеры с картофелем фри клиентам.
Фото Алексей Костяков/ ИА «Высота 102»