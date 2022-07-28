В Волгограде по-тихому открыли еще пять ресторанов «Вкусно – и точка»

В Волгограде под брендом «Вкусно – и точка» возобновили свою работу еще пять ресторанов быстрого питания. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об открытии появилась на официальном сайте сети.

Так, на сайте теперь указано всего восемь адресов заведений, в которых волгоградцам можно перекусить бургерами и прочим фастфудом. К точкам, возобновившим свою работу на улицах Пархоменко, Рабоче-Крестьянской и на проспекте Ленина добавились адреса:

• ул. Моздокская, 15а / Ворошиловский район

• Бульвар 30 лет Победы, 21к / Дзержинский район

• ул. Историческая, 154/ Дзержинский район

• ул. Курчатова, 9а / Кировский район

• Бульвар Энгельса, 20б / Красноармейский район

Напомним, 20 июля возобновили свою работу первые три ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка». Небывалые толпы волгоградцев ринулись закупаться любимым фастфудом. На следующий день во всех трех ресторанах наблюдался все тот же ажиотаж – кассиры едва успевали принимать заказ и выдавать бургеры с картофелем фри клиентам.

Фото Алексей Костяков/ ИА «Высота 102»