Волгоградцы выстроились в очередь за едой «Вкусно – и точка»

Большие очереди за едой «Вкусно – и точка» выстроились в первые минуты открытия ресторанов в Волгограде, передает корр. ИА «Высота 102».









После окончания торжественной церемонии с разрезанием красной ленточки двери в заведение «Вкусно – и точка» на улице Пархоменко открылись для посетителей. В залы ринулись волгоградцы и выстроились в очередь к кассам.









Напомним, сегодня, 20 июля, в Волгограде открылись первые три заведения быстрого питания под брендом «Вкусно – и точка», которые раньше работали под торговой маркой McDonald's. На торжественной церемонии открытия ресторана на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда присутствовали представители комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

















Фото Алексей Костяков ИА «Высота 102»