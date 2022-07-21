Трех маловато: волгоградцы второй день осаждают рестораны «Вкусно – и точка»





Огромные очереди за бургерами второй день подряд можно наблюдать в трех открывшихся заведениях сети быстрого питания «Вкусно - и точка» в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», к вечеру 21 июля в Центральном районе к ресторану на улице Пархоменко в прямом смысле слова ни подойти, ни подъехать. Схожая ситуация в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах.

В ресторане на проспекте Ленина,57 в Краснооктябрьском районе столики во второй половине дня оказались практически полностью заняты, а кассиры едва успевали принимать заказ и выдавать бургеры с картофелем фри клиентам. Основными потребителями фастфуда оказались подростки и семьи с детьми.

По всей видимости, из-за расположения особый ажиотаж наблюдался сегодня именно на улице Пархоменко. Здесь посетителей оказалось настолько много, что люди почти вплотную выстраивались ко входу в ресторан. Очередь из автомобилистов растянулась до поворота улицу Хиросимы.

В заведении на улице Рабоче-Крестьянской, 10 еще не успели поставить новую вывеску, однако столики на улице оказались забиты людьми. Внутри – все та же картинка: запыхавшиеся работники кухни и довольные гурманы с бургерами в руках.





Напомним, что открытие первых трех ресторанов «Вкусно - и точка» состоялось 20 июля. На улицу Пархоменко по такому случаю созвали представителей волгоградских СМИ и сотрудников областной администрации. Даты, когда будут открыты в Волгограде остальные рестораны сети, пока никто не называет. Однако в заведении на улице Маздокской, сообщает ИА «Высота 102», сегодня велись работы.







