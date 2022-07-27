Общество

Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсуда

Общество 27.07.2022 13:30
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27.07.2022 13:30



Многочисленные попытки найти подрядную организацию для проведения выборочного капитального ремонта помещений Ворошиловского районного суда в Волгограде, пострадавшего от пожара, наконец-то увенчались успехом после увеличения суммы контракта.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги электронного аукциона, контракт на проведение ремонтных работ будет подписан с ООО «ПРОМТЕХ» из Волгограда. Эта компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 14 лет назад и имеет лицензию Минкультуры России на выполнение работ по сохранению  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 
ООО «ПРОМТЕХ» - единственная компания,  которая подала заявку на участие в электронном аукционе, согласившись выполнить капремонт суда за  25 321 348 рублей и ни на копейку меньше. Напомним, что именно такая сумма была указана в качестве начальной цены контракта. Напомним, что два аукциона, которые судебный департамент объявлял ранее в этом году, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от участников. Тогда начальная стоимость работ оценивалась в 22,9 млн рублей. В прошлые годы аукционы также срывались.
Здание Ворошиловского районного суда находится на пересечении улиц Баррикадная и Социалистическая. Дом 1952 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Проектом предусматривается капитальный ремонт помещений на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, а также в подвале. 
Ранее сообщалось, что пожар в здании Ворошиловского районного суда Волгограда произошел в ночь на 4 февраля 2011 года. Возгорание началось в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы. На последнем этаже размещалась районная прокуратура. Огонь быстро распространился по старым конструкциям. Пожар тушили 17 часов. В результате здание оказалось непригодным для эксплуатации. 
Ворошиловский районный суд после пожара переехал. На сегодня он располагается по адресу ул. Рокоссовского, 10 в Центральном районе Волгограда.

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