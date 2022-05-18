«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание суда









Несостоявшимся признан очередной конкурс по выбору подрядчика на выборочный капитальный ремонт помещений здания Ворошиловского районного суда в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги торгов, заявок от участников вновь не поступило.

Первый аукцион, напомним, был объявлен в апреле, второй - в мае. Обе закупки потенциальных участников не заинтересовали.

Заказчиком выступает управление судебного департамента Волгоградской области. Начальная стоимость капитального ремонта помещений на 1 и 2 этажах трехэтажного здания, а также подвала составляла 22,9 миллиона рублей. Срок проведения работ - до 25 ноября текущего года.

Трехэтажное здание Ворошиловского районного суда находится на пересечении двух улиц - ул. Баррикадная и ул. Социалистическая. Дом 1952 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2011 году это здание горело. Пожар произошел в ночь на 4 февраля 2011 года в помещении на втором этаже, которое занимали судебные приставы. На последнем этаже размещалась районная прокуратура. Огонь быстро распространился по старым конструкциям. Пожар тушили 17 часов. В результате здание оказалось непригодным для эксплуатации.

Ворошиловский районный суд тогда переехал. Несколько лет он располагается по адресу ул. Рокоссовского, 10 в Центральном районе Волгограда.



