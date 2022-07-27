В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицах

Общество 27.07.2022 12:00
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27.07.2022 12:00
Без горячей воды сегодня, 27 июля, и завтра, 28 июля, придется провести жителям четырех улиц в Советском и Кировском районах Волгограда. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, это плановые отключения, которые связаны с подготовкой городского теплового хозяйства к зиме.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
Советский район
ул. Логовская, 1, 2, 5, 6;
пр-т Университетский, 34;
ул. Стройдеталь, 13.
Кировский район
ул. Саши Чекалина, 3, 7, 8.
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