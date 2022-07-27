В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицах









Без горячей воды сегодня, 27 июля, и завтра, 28 июля, придется провести жителям четырех улиц в Советском и Кировском районах Волгограда. Как сообщили в комитете ЖКХ Волгоградской области, это плановые отключения, которые связаны с подготовкой городского теплового хозяйства к зиме.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

Советский район

ул. Логовская, 1, 2, 5, 6;

пр-т Университетский, 34;

ул. Стройдеталь, 13.

Кировский район

ул. Саши Чекалина, 3, 7, 8.



