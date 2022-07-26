Пчеловод на фургоне сбил велосипедиста и сбежал в Волгоградской области









Подросток на велосипеде пострадал в Волгоградской области в результате наезда автомобиля «ГАЗ-2752», который в прицепе вез улья с пчелами.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Елани. 68-летний водитель автомобиля, по предварительной информации, сел за руль фургона с прицепом не имея прав соответствующей категории.

При осуществлении обгона 14-летнего велосипедиста, который двигался по правой стороне проезжей части в попутном направлении, водитель не выдержал безопасный боковой интервал и совершил на него наезд. С места ДТП водитель скрылся, впоследствии был задержан.

Несовершеннолетнего с травмой головы и ушибами доставили в больницу. В отношении водителя автомашины «ГАЗ» составлены административные материалы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



