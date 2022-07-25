В Кировском районе Волгограда спасли европейского черного коршуна. Как сообщает ИА «Высота 102», хищная птица прибилась ко двору частного дома из-за сломанного крыла.
Коршуна спасли охотинспекторы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Хищника поймали безопасным способом и доставили в ветеринарную клинику.
После курса лечения «европейца» отправят для прохождения реабилитации в «Обитель птиц» — приют для пернатых, расположенный в Волго-Ахтубинской пойме.
Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
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