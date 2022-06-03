На юге Волгограда спасли косулю из коммунального плена





В Красноармейском районе Волгограда спасли косулю, провалившуюся в коллектор. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 3 июня.

– Косулю обнаружили местные жители: она провалилась в коллектор, на котором производятся ремонтные работы, и не смогла выбраться на поверхность, – сообщили в пресс-службе облкомприроды.





Прибывшие к месту сотрудники Облохоты вытащили перепуганное животное из тоннеля теплотрассы и осмотрели на предмет ранений. После косулю выпустили в естественную среду обитания.

– Инспекторы извлекли животное из плена и, осмотрев его, сделали вывод об отсутствии серьезных внутренних и внешних повреждений. Мелкие ссадины специалисты обработали медикаментами и перевезли косулю подальше от города – на территорию лесного фонда Дубовского района, – добавили в профильном комитете.

Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области