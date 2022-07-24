Общество

«Как будто ничего и не было»: в центре Волгограда на месте прежней ямы снова лежат трамвайные рельсы

Общество 24.07.2022 12:52
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24.07.2022 12:52



Сегодня, 24 июля, рабочие засыпали яму и восстановили трамвайное полотно на улице Глазкова в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники «Концессии теплоснабжения», которые проводили реконструкцию теплового канала, несмотря на дождливую погоду, сдержали обещание и завершили все работы в намеченные сроки. 



Ранее, напомним, в ООО «Концессии теплоснабжения» заявляли, что работы идут с опережением графика, поэтому к утру понедельника, 25 июля, планируется запустить трамваи. 
С 21 июля для реконструкции теплосетей трамвайное полотно на 25-метровом участке на улице Глазкова временно демонтировали. На период реконструкции МУП «Метроэлектротранс» разработало для СТ специальную схему движения, а также запустило компенсационный троллейбусный маршрут. 
Рабочие «Концессий теплоснабжения» заменили трубопровод диаметром 530 мм и опорные конструкции теплового канала. 
Ранее сообщалось, что данное сооружение эксплуатируется с 1970 года и до этого момента ни разу не ремонтировалось. В ходе обследования были обнаружены разрушения бетонных конструкций и оголение арматуры, которая почти за полвека порядком прогнила. Новые опорные плиты, уверены коммунальщики, прослужат как минимум четверть века.
Фото ИА «Высота 102»
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