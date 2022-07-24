В Волгограде 25 июля обесточат дома в четырех районах

Общество 24.07.2022 19:23
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24.07.2022 19:23
Отключения электроснабжения запланированы завтра, 25 июля, в четырех районах Волгограда в период с 09:00 до 17:00, сообщили в АО «ВМЭС».
Красноармейский район
ул.Караванная,17-33,16-54;
ул.Перископская,13а, 16-24;
пер.Штурманский, 3;
ул.Шадринская, 1-3, 2-6;
ул.Караванная, 56-86;
ул.Палласовская, 3, 23;
ул.Светлоярская, 39-89, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70;
ул.Садовая, 1-4, 10-18, 11-17, 21б;
ул.Утренняя, 18, 19-27;
пер.Шлюзовой, 4-10;
ул.Центральная, 28-46, 39-61, 63;
ул.Комсомольская, 19-25;
ул.Набережная, 16-24, 17-23.
Кировский район
ул.Генерала Апанасенко, 5-27, 4-18;
ул.Красных Партизан, 1-23, 2-26;
ул.Кленовая, 2-18;
пер.Кленовый, 3а-5а, 2а-8;
пер.Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12;
ул.Красноозерная, 23-43, 28-56;
ул.Катальповая, 51-57а;
ул.Шелковичная, 25-37;
пер.Катальповый, 1-11, 4-10а.
Краснооктябрьский район
ул.Смирнова, 2-16, 1а, 1-19;
пер.Смирнова, 2, 4, 1-7;
пер.Вязниковский, 3-7, 24-28;
ул.Жданова, 2-22, 5-43;
ул.Ломоносова, 10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46, 48, 52, 55;
ул.Типографская, 40.
Центральный район
ул.8-й Воздушной Армии, 19, 21а, 216.
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