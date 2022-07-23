Общество

Бочаров со спутниками заглянул в парк Волжского

Общество 23.07.2022 19:13
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23.07.2022 19:13



Глава региона анонсировал реализацию ещё сотни проектов развития на территории города-спутника Волгограда. Сегодня, 23 июля в ДК «Октябрь» Андрей Бочаров тепло поздравил жителей с 68-летием со дня основания Волжского и объявил о старте нового этапа государственной программы Волгоградской области по развитию этого муниципалитета как центра развития всего Заволжья.

Губернатор  напомнил, что к 65-летию муниципалитета была разработана и стартовала трёхлетняя государственная программа Волгоградской области по развитию  Волжского. Общий объём финансирования составил порядка 10 млрд руб., что позволило дать старт реализации более 100 важных, значимых для людей проектов. Речь идёт об обновлении дорожно-транспортной, коммунальной, экологической инфраструктуры, лечебных заведений, учреждений культуры, строительстве новых общественных пространств, детских садов, школы на 1000 мест и др.

 - Очень большой объём работ был проведен в сжатые сроки и с высоким качеством, — сделал акцент Андрей Бочаров. —И мы хорошо понимаем, что в этой работе останавливаться нельзя. Мною принято решение продлить действие программы. Уже в самой ближайшей перспективе мы планируем реализовать в Волжском ещё более 100 значимых важных для людей проектов на сумму более 5 млрд. руб. То есть общий объем программы превысит 15 млрд руб. И, думаю, что это ещё не предел.

После выступления в ДК "Октябрь" губернатор прогулялся по парку "Волжский" в компании с мэром Волжского Игорем Ворониным, первым заместителем главы региона Александром Дорждеевым, председателем Волжской гордумы Дмитрием Ястребовым и депутатом облдумы Татьяной Бухтиной.

Напомним, в 68-летнюю годовщину города-спутника проводятся около сотни разноформатных мероприятий на различных площадках. В том числе детский День города, фестиваль уличный субкультур, букфест, заезды на гидроциклах, семейные соревнования, торжественный митинг на Мемориале первостроителей и др. 24 июля в 19-00 в парке "Волжский" на пл. Ленина состоится гала-концерт с участием лучших коллективов региона, а также певца Мити Фомина. В 22-00 небо раскрасит фейерверк.


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