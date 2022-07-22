Общество

Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 11 августа

Общество 22.07.2022 20:10
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22.07.2022 20:10


В связи с высокой пожарной опасностью в волгоградском регионе режим ограниченного доступа в леса граждан и въезда в них транспортных средств продлён до 11 августа. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. 

Ограничения на посещение лесов  действовали с 10 июня и уже не раз продлевались. Такие меры призваны обеспечить пожарную безопасность в лесах. 

По данным облкомприроды, с начала 2022 года в лесах региона зарегистрированы 7 лесных пожаров на общей площади 199,2 га. Все они ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения, объекты экономики и населённые пункты не пострадали.


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