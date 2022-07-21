



МТС подвела итоги музыкальной смены летнего онлайн-лагеря в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». Одной из победительниц, выбранной среди талантливых детей со всей России, стала двенадцатилетняя Юлия Нимкина из Суровикино. Школьница из Волгоградской области получила приз от звездных наставников – фирменные гаджеты и мерч «Поколения М».

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте «Поколение М» до 31 июля. В лагере организовано несколько смен, каждая длится неделю. Только что завершилась музыкальная смена, в которой принимали участие юные вокалисты и танцоры со всей страны. Впереди – занятия по фотографии и рисунку. Можно принимать участие в любом количестве смен онлайн-лагеря, а творческие мастер-классы открыты для всех подписчиков телеграм-канала «Поколения М».

В течение недели дети получают полезную информацию от звездных наставников, участвуют в мастер-классах и выполняют творческие задания. Занятия ведут известные артисты и блогеры, а по итогам смены звездное жюри выбирает победителей конкурсов. Наградами для них станут приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live . Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М».

— Онлайн-лагерь – классная возможность для волгоградских подростков проявить себя, пообщаться с кумирами и получить обратную связь от профессионалов своего дела. Я активно слежу за успехами участников лагеря, например, в первую неделю «вожатыми» для детей были известные музыканты и блогеры и, судя по отклику в общем чате, особенно долгожданным было занятие с музыкантом Хабибом. Кумир молодежи учил их играть на гитаре и петь, делился лайфхаками, как побороть волнение перед выступлением, а после – дети исполняли кавер песни «Ягода-малинка» и делали это не хуже автора хита.

Уверена, участие в летнем творческом лагере проекта «Поколение М» – это отличный вариант ярко провести каникулы, совершенствоваться в любимом деле или попробовать себя в чем-то новом. Онлайн-формат позволяет из любой точки страны напрямую общаться со звездными наставниками и находить новых друзей по всей России, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.