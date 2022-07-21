В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

В Волгограде и области введен режим повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Россети Юг», энергетики региона готовы к ликвидации последствий непогоды.

— В отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер с порывами до 26 м/с, — пояснили в пресс-службе энергокомпании. — К ликвидации последствий непогоды готовы 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.

В случае возможных перебоев для подачи электроэнергии в социально значимые объекты подготовлено 22 передвижных резервных источника общей мощностью 3,7 МВт.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

МЧС предупредило волгоградцев о граде и штормовом ветре до 23 июля