МЧС предупредило волгоградцев о граде и штормовом ветре до 23 июля





ГУ МЧС России по Волгоградской области вновь предупредило жителей региона о неблагоприятных метеоусловиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, сегодня, 21 июля ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер, которые будут держать в напряжении жителей три дня.

- По сообщению волгоградского ЦГМС 21, 22 и до утра 23 июля местами на территории региона прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра порывами до 21-26 м/с, - сообщают в региональном управлении МЧС. - В связи с этим обращаемся к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности.

При парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов ЛЭП или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним.

В случае возникновения опасной ситуации спасатели просят звонить по телефону «101».

Фото Павел Мирошкин/Высота 102